Finalmente le garanzie bancarie sono arrivate, i contratti sono stati controfirmati e c'è stato lo scambio di documenti. L'iter burocratico diventato incubo dei tifosi bianconeri è alle spalle:. Traguardo raggiunto per un'operazione complicatissima, nata dai contatti già di un anno fa quando il giocatore fu invitato alla Continassa da Paratici e Nedved dopo Italia-Olanda giocata allo Stadium e diventata realtà con un vero e proprioIL RETROSCENA PSG - I contatti più intensi andavano avanti da inizio giugno, fino a quando durante la seconda settimana del mese scorso, tutto impostato in una notte per completare il sorpasso sul Barça e la Juve stessa. Al momento di arrivare alle firme c'è il cambio di direttore sportivo a Parigi col ritorno di Leonardo che cambia le carte in tavola, l'agente Mino Raiola si infuria, Paratici capisce che non è finita e rilancia al momento giusto col giocatore anche grazie all'ottimo rapporto col suo procuratore.- Via libera sulle cifre dell'ingaggio anche più alte rispetto a quelle promesse dal PSG, ma soprattutto allaper regolamento e pure per principi del club. De Ligt ha scelto la Juventus in fretta, stufo dei tentennamenti del Paris e senza garanzie dal Barcellona., firmerà fino al 2024, non ci sarà alcuna corsia preferenziale per il Barça ma solo una clausola già avallata dal giocatore che guadagnerà, ingaggio leggermente ritoccato rispetto a qualche giorno fa. De Ligt ha fatto sapere ai dirigenti bianconeri di essere, per questo è stato lui a chiamare Sarri nel momento clou della trattativa e a dare sempre segnali forti. Solo Juve, il PSG ha perso tempo. Adesso sì, Matthijs è bianconero.