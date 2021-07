Riscattato in primavera, ma poi rimesso subito sul mercato. C'è stato un momento in cui la Juve ha pensato di fare cassa con Weston McKennie, aspettando quelle offerte da almeno 4​0 milioni che sarebbero arrivate dalla Premier. Tanti interessamenti, che non si sono concretizzati. E allora McKennie rimane, con Max Allegri che già gli ha lanciato la sfida dei 1​0 gol in campionato.