Aaron Ramsey è uno dei giocatori in scadenza di contratto osservati con attenzione dalla Juventus. Come

riporta ilBiancoNero.com i campioni d'Italia continuano a seguire il centrocampista gallese (che a giugno si svincolerà dall'Arsenal), anche se al momento non sono ancora iniziati i contatti con l'entourage. Paratici aspetta l'inizio del nuovo anno per sedersi con gli agenti di Ramsey e capire i margini di manovra di questa ennesima occasione a parametro zero.