Le sue condizioni non erano di certo buone già prima della convocazione in Nazionale. Si parlava da giorni, infatti, di un Leonardo Bonucci in forte dubbio per la gara contro la Polonia. Il difensore della Juventus, infatti, da giorni deve fare i conti con un problema agli adduttori che lo aveva costretto al cambio qualche settimana fa a Kiev. Ha provato a stringere i denti, ma oggi si è dovuto arrendere: non ci sarà con Polonia e Bosnia e sarà valutato dallo staff medico della Juve nei prossimi giorni.