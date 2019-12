L'asse Torino-Parigi da anni è attivissimo sul mercato. Perché più volte la Juventus ha pescato dal PSG in termini di opportunità: ultimo in ordine di tempo è stato Rabiot a costo zero, prima ancora ci fu l'operazione Coman, mentre de Ligt è stato soffiato proprio ai parigini nel momento del cambio di dirigenza. Occasioni e colpi di scena,ma si poteva fare davvero. Non finisce qui, perché ci sono tre nomi in ballo continuamente a livello di rumors tra Juve e Paris Saint-Germain.- La situazione sta procedendo innanzitutto su binari differenti:e con l'offerta giusta si può riaprire seriamente l'affare, Leonardo vorrebbe portarlo a Parigi anche tra un mese. Dipenderà dalla proposta così come dalla volontà del giocatore, mentre, nettamente preferito a Kurzawa e in scadenza di contratto a giugno 2020: lavori in corso su questo fronte, la Juventus non ha ancora affondato ma il laterale belga piace molto.. Tanti tifosi sognano per l'estate infine il colpo da novanta, ovvero. Vuole rinnovare il suo contratto, non intende liberarlo e ad oggi per la Juve è un sogno impossibile.