Nelle scorse ore si è parlato di un possibile scambio tra James Rodriguez e Paulo Dybala. Il colombiano, assistito da Jorge Mendes, non sta ingranando a Monaco sotto la guida di Kovac e dalla Germania si vocifera che il colombiano abbia avuto discussioni con l'ex bianconero, oggi ds del club, Hasan Salihamidzic e sarebbe pronto a sposare una nuova causa. E per sostituirlo i Bayern vorrebbe puntare su Dybala.



LA VERITA' - Come si legge su ilBianconero.com, però, tecnicamente, il cartellino di James Rodriguez appartiene ancora al Real Madrid con il Bayern che la scorsa estate aveva comunque aperto alla possibilità di riscattare il calciatore per 42 milioni di euro. Le tensioni ambientali e il conseguente scarso minutaggio per il trequartista colombiano, tuttavia, hanno portato a nuovi ragionamenti in casa Bayern dove al momento ci sono molti dubbi circa la possibilità di acquistare James a titolo definitivo al termine della stagione. Senza quello, ovviamente, il potenziale scambio con Dybala verrebbe meno. Magari, se James tornerà davvero a Madrid, l'affare potrebbe essere impostato dalle Merengues, a patto che la Juventus sia interessata a trattare su queste basi.