Michela Persico , compagna di Daniele Rugani , ha parlato così ai microfoni di Matrix . "Lo scudetto si festeggia in campo - le s ue parole - e poi la sera con la squadra. La festa io e lui la facciamo tutto l’anno ". Poi un riferimento all'ospitata alla trasmissione "C'è posta per te", insieme all'attrice comica Luciana Littizzetto che l'ha scherzosamente definita " nullafacente della tv ". Ecco la sua puntualizzazione: "Stimo la signora Littizzetto come professionista, ma non ho accettato di essere giudicata ed inserita in vesti che non mi appartengono solo perché lei stava facendo il suo lavoro, secondo i suoi criteri. E di essere giudicata in questo modo, come una che non vuole lavorare o fare più niente, perché fidanzata con un giocatore. Non ho vinto il premio Nobel per l’intelligenza, mai lo vincerò , ma sono una giornalista, ho una laurea in lingue, continuo a lavorare. Mi sono fidanzata e sono cambiati gli equilibri perché ho trovato l’amore, ma questo non vuole dire che non voglio lavorare o che sono una mantenuta ".