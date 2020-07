Frank Lampard, manager del Chelsea, parla del futuro di Jorginho, centrocampista dei Blues e obiettivo di mercato della Juventus. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Sono molto felice di Jorginho. Ho tanti giocatori fra cui scegliere a centrocampo: ci sono Kanté, Gilmour, Jorginho e Kovacic. e un po' più avanti possono giocare Mount, Barkley e Loftus-Cheek. Ci sono sempre giocatori che sono magari scontenti o che in certi momenti restano fuori ed è il caso per adesso di Jorginho. Ma se un calciatore resta fuori per qualche partita non significa che non rientra più nei miei piani. Jorginho è stato fondamentale per me in questa stagione, dentro e fuori dal campo, e questo non è cambiato, sono molto contento di lui".