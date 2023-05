È grottesca per me è una senza anima e senza dignità è VERGOGNOSA un ARRAMPICATRICE SOCIALE POVERA DONNA . — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 24, 2023

Il mondoè in tensione dopo la nuova sentenza della Corte d'Appello della Figc che ha inflitto una penalizzazione di 10 punti per il, con la possibilità di restare fuori non solo dalla prossima Champions League ma da tutte le competizioni europee per le decisioni della UEFA. Uno scenario al quale ha alluso anche, nota tifosa bianconera ma soprattutto. Frasi che hanno fatto infuriare i sostenitori juventini che hanno risposto duramente, ultimo in ordine di tempo- Lapo Elkann, fratello di John numero uno di Exor, ha risposto ad alcuni tifosi su Twitter e si è lanciato in un durissimo attacco contro Christillin: "". E in risposta a un utente juventino che lo incitava ("L'ha distrutta"), ha rincarato la dose: "La asfaltiamo. Senza Dignità".