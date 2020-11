Lapo Elkann, con la sua fondazione Laps, è impegnato in una raccolta fondi per aiutare le famiglie italiane colpite dal Covid-19, in collaborazione con la Figc. Per questo motivo è intervenuto assieme al presidente Gabriele Gravina in video-collegamento con Rai Sport al termine dei primi 45 minuti di Bosnia-Italia, gara valida per i gironi di Nations League. Ecco le parole di Lapo: "Grazie di cuore innanzitutto a Gravina. È un impegno morale che mi viene dal profondo del cuore. In un momento difficilissimo per l'Italia e per tutto il mondo abbiamo al nostro fianco le nazionali maschile e femminile, motivo di grandissimo orgoglio. La Nazionale è l'emblema più importante per l'Italia, che unita e compatta può vincere, e vincerà questa pandemia".