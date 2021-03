Juventus e Lazio sono già alle prese con diverse assenze in vista della sfida di sabato sera all'Allianz Stadium, ma tra ieri sera e stamattina hanno dovuto far fronte ciascuna a una nuova defezione. I bianconeri non avranno a disposizione Gianluca Frabotta per squalifica, dato che ieri con lo Spezia è stato ammonito da diffidato. I biancocelesti invece dovranno fare a meno di Manuel Lazzari, che ha ufficializzato lo stiramento al polpaccio destro rimediato sabato scorso contro il Bologna.



I due giocatori potenzialmente si sarebbero potuti affrontare in uno contro uno sulle rispettive fasce di competenza. Invece per motivi diversi non saranno della partita.