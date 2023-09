Far conoscere ai tifosi cosa accade durante la partita nei dialoghi tra l'arbitro e ilÈ l'obiettivo del nuovo format chiamato 'Open Var', andato in onda stasera su Dazn e realizzato in collaborazione tra la nota piattaforma streaming e, Associazione Italiana Arbitri. Alla fine di ogni giornata si alterneranno negli studi televisivi di Cologno Monzese i vertici dell'associazione arbitrali per commentare gli episodi chiave del turno precedente: stasera è stato il turno del designatore Gianlucachiamato ad analizzare diversi casi che hanno caratterizzato la quarta giornata di- Sotto la lente di ingrandimento l’episodio che ha portato al vantaggio di Dusan Vlahovic incon la palla, controllata in qualche modo dache sembrava, ai più, essere uscita dal campo. Nel video reso pubblico dall’Aia con tanto di audio, si senteal Var (il fischietto era) chiedere ulteriori immagini del dettaglio “Dalle EPTS (una telecamera, ndr), non è chiaro, sembra buono”. Poco dopo l’aggiunta: “No, non c’è evidenza. Non c’è la prospettiva.Di fatto non c’erano immagini chiareCosì Rocchi: “Si è cercata la verità, mi piace molto, si cerca una camera con una certezza.- Più semplice invece il lavoro dial Var nel corso del recentefinito 5-1. Nell’occasione dalla sala di Lissone è arrivata la conferma sulla decisione assunta dasul rettangolo di gioco: l’intervento disuche ha scaturito la quarta rete nerazzurra, era falloso.- Analizzato anche il rigore assegnato inper fallo di Tressoldi surichiamato al Var assegna il penalty dopo l’on fied review), e il rosso rifilato da Marinelli aper una entrata molto rischiosa sua metà campo. Il fischietto di Tivoli, dopo aver estratto il rosso, viene richiamato al monitor ma non cambia idea. Decisione giudicata come sbagliata dallo stesso Rocchi: