La sfida è tra due dei migliori reparti offensivi del campionato: quello degli uomini di Inzaghi è il migliore in assoluto, con 38 gol, e conta anche sul capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile, autore di 17 gol in 16 gare. La Juventus sta invece ritrovando il miglior Ronaldo e, proprio i due bomber, sono in sfida sul tabellone Matchpoint: CR7 è leggermente favorito per segnare più gol, a 3.25, il biancoceleste è a 4.00, la parità tra i due è a 1.80. Si candidano protagonisti anche Dybala, in gol a 3.00, e Correa, a 5.00, ma occhio all’uomo del gol nei minuti di recupero, Caicedo, che potrebbe entrare in campo e segnare, magari nei minuti di recupero come avvenuto proprio con la Juve prima e con il Cagliari poi: l’idea si gioca a 5.00.