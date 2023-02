Juve-Lazio in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino è il match che chiude i quarti di finale di Coppa Italia: dirige l'arbitro Maresca, con Carbone e Preti come assistenti e Feliciani quarto uomo. Al Var Di Paolo, coadiuvato all’AVAR da Di Martino.



Di seguito gli episodi arbitrali analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:



27' LA JUVE CHIEDE UN RIGORE - Chiesa viene imbeccato in area da Fagioli e si scontra con Patric: lo Stadium invoca il rigore, ma Maresca lascia proseguire.