: la sua miglior stagione da quando è alla Juve passa ora dalla titolarità in Coppa Italia.torna sul centrodestra, posizione in cui rende al meglio.: ritrova le misure, Immobile non lo scalfisce nemmeno.: deve controllare Felipe Anderson, riesce almeno a limitarlo.: si rivede dal primo minuto e tutta la Juve ne giova. Indipendentemente da cosa accadrà fuori dal campo, trovare un sostituto all'altezza per la prossima stagione è una priorità (45' st).comincia con un pallone perso non da lui, spostato sul centrosinistra cresce e diventa un fattore positivo (19' st: mezzala, meglio così).schermo davanti alla difesa, impedisce a Cataldi di diventare una fonte di gioco laziale.la partita cambia quando si appiccica addosso a Luis Alberto.: parte forte, suo il primo tiro pericoloso verso la porta di Maximiano, molto meglio rispetto alle ultime uscite. E non è un caso che l'assist vincente sia di nuovo suo.: è in ritardo di condizione, si vede. Solo per il fatto di esserci però costringe gli avversari ad avere un bel grattacapo da gestire (19' stce la mette tutta, ma crea più confusione che pericoli).: al fianco di Vlahovic ha il compito di allargarsi e attaccare la profondità, ci riesce solo in parte (33' st).All.: senza fronzoli e senza concedere niente, batte la Lazio meritatamente e vola in semifinale di Coppa Italia. Bella reazione.la maglia da titolare è durata il tempo di un cartellino rosso al debutto in campionato, in Coppa Italia non si riscatta. Che errore in uscita su Bremer.: per sua sfortuna incrocia un Kostic di nuovo in palla.si perde Bremer in occasione del gol, la responsabilità è sua come di Maximiano.controlla Vlahovic e comanda la difesa, un altro giocatore rispetto all'ultima fase in rossonero (33' st).: patisce la rinnovata verve di Cuadrado.fuori fase e fuori dal gioco, l'inversione Fagioli-Rabiot non lo avvantaggia (14' stnon riesce a cambiare volto alla Lazio).prova a fare filtro, ma quando c'è da far ripartire l'azione non si riesce mai a liberare per tempo (29' st: cerca spazio, ancora oggetto semi-misterioso).: regista della squadra, poco accompagnato dai movimenti delle punte (29' st Basic 6: corsa e muscoli, ma Luis Alberto è un'altra cosa).il più pimpante là davanti, almeno ci prova.: non ne ha, si vede. Vuole esserci a tutti i costi ma a conti fatti è quasi uno in meno (1' stmeglio la Lazio con lui a destra e Felipe Anderson al centro, ma non troppo per merito suo).: ha subito la palla giusta e la spreca, un errore che forse lo condiziona per il resto del match.All.forse la sente troppo, forse la sua Lazio è squadra destinata ad accendersi e spegnersi. Resta il fatto che a Torino delude di nuovo.