Vigilia della seconda giornata di campionato. Domani pomeriggio alle 18 la Juventus esordirà all'Allianz Stadium contro la Lazio. Probabile, visti i numeri, che Ronaldo si sblocchi nel match di domani contro la Lazio. La sua media reti influenza non poco le quote sui marcatori della gara allo Stadium: su Ronaldo si riscontra la valutazione più bassa in assoluto, a 1,80 su Sisal Matchpoint. Se vorrà rimettersi in scia con la sua clamorosa media gol, però, il portghese dovrà segnarne almeno due: una doppietta del portoghese è proposta a 5,00, la sua tripletta, invece, pagherebbe 16 volte la posta. Scommesse aperte anche sulla possibilità che Ronaldo segni su assist di Dybala: un gol imbeccato dall’argentino vale 5 volte la posta.