Juventus-Lazio è il match che chiude la 34esima giornata di Serie A. Dopo i pareggi di Atalanta e Inter, rispettivamente a Verona e Roma, per i bianconeri di Sarri l'occasione di fare un passo deciso verso lo scudetto: con una vittoria sui biancocelesti di Inzaghi, la Juve si porterebbe a +8 sull'Inter seconda, a quattro turni dal termine del campionato.



Sarri con un solo dubbio relativo al tridente offensivo: Douglas Costa va verso un'altra panchina, insieme a Dybala e Ronaldo dovrebbe giocare Cuadrado con Danilo e Alex Sandro sulle fasce in difesa. Inzaghi perde anche Luis Alberto e Jony, l'unico dubbio a sinistra tra Anderson e Lukaku, favorito il primo.





PROBABILI FORMAZIONI



Juve (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.



Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Parolo, D. Anderson; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.



Arbitro: Orsato.



Calcio d'inizio: 21.45.



Dove vederla in TV: Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.