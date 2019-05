Lavori in corso su nuove cessioni. Prima i giovani, poi la Juventus sarà orientata anche a privarsi di qualche big nella prossima estate, ovvero quelli considerati cedibili di fronte a un'offerta importante come Douglas Costa. Ma come Favilli, Mandragora o Audero hanno aiutato il bilancio bianconero un anno fa, nel prossimo giugno la dirigenza della Juve conta di riuscire a realizzare altre cessioni di giovani che si sono messi in mostra nella stagione che sta per concludersi. Proprio in quest'ottica sono stati attivati i primi contatti.



CHI ANDRA' VIA - La Juve a giugno ritroverà Rogerio dal Sassuolo ma conta di venderlo a titolo definitivo per la prossima estate. Il laterale brasiliano ha alternato alti e bassi, va ricordato però che è un classe '98 stabilmente in Serie A su cui i bianconeri sono sicuri di poter fare cassa superando i 10/12 milioni di euro: lo voleva il Wolverhampton a gennaio scorso, ha mercato anche all'estero e può portare una sostanziosa plusvalenza. L'altra pedina con cui la Juve guadagnerà sarà certamente Riccardo Orsolini, il Bologna con 14 milioni può riscattarlo e la sua seconda parte di stagione è stata ad ottimi livelli. Ecco perché Paratici conta anche sul tesoretto dei giovani per il bilancio e per poi reinvestirne parte sul mercato estivo, questi sono i primi due nomi di una lista ancora da completare. E la Juve studia il suo piano d'incasso...