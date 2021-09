Juventus-Milan potrebbe non vedere in campo uno dei grandi ex del passato e oggi tornato con Massimiliano Allegri a disposizione della Juventus. Mattia De Sciglio, infatti, potrebbe non essere fra i convocabili della gara perché il terzino ex-Milan oggi non si è allenato insieme ai compagni alla Continassa.



De Sciglio ha infatti accusato un fastidio al flessore della cosca e le sue condizioni in vista del Milan sono ancora da valutare di giorno in giorno. Sicuramente oggi il laterale italiano ha svolto un allenamento personalizzato a parte e le chance di averlo a disposizione domenica sera all'Allianz Stadium sono in discesa.