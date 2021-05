. Amici, compagni, tifosi, più in generale la Vecchia Signora, con cui è ‘invecchiato’ assieme, parata dopo parata. Dal 2001 al 2018, poi dal 2019 al 2021. In mezzo l’avventura al Paris Saint-Germain, troppo lontano dalla sua famiglia per restare a lungo.. “O smetto o trovo un’occasione stimolante”, ma non sarà più in bianconero. E come di getto, tornano alla memoria tutti i vecchi ricordi. Momenti, parole ma soprattutto parate, rinfrescate dal rigore parato a Berardi contro il Sassuolo. Perché gli anni passano, ma la classe è la stessa, come lo stile, le movenze e l’istinto, che lo hanno reso uno dei portieri più forti della storia del calcio.