Zero tiri in porta con il Milan, eppure resta la soddisfazione nemmeno mascherata di Max Allegri per aver mantenuto invariata la distanza dalla zona Champions e dal secondo posto. Zero tiri in porta che confermano come ormai non sia un caso il fatto che l'attacco bianconero sia solo l'undicesimo della serie A, così come il fatto che in questo momento il quinto posto rappresenti il reale rendimento della Juve.