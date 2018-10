La Juve torna in campo, perchè la partita con l'Udinese è alle porte. I bianconeri si sono allenati quest'oggi alla Continassa, una seduta andata così: "Prosegue la preparazione in vista della gara contro l'Udinese. I bianconeri si sono allenati questa mattina davanti agli staff tecnici di tutte le squadre della Juventus, presenti al JTC per la prima lezione del sesto corso di aggiornamento loro dedicato. Dopo il riscaldamento e il torello, il gruppo si è dedicato alle partitelle a tema, durante le quali mister Allegri ha perfezionato i movimenti da replicare sabato pomeriggio alla Dacia Arena. La seduta si è conclusa con una serie di tiri in porta e con l'appuntamento a domani pomeriggio per la rifinitura".