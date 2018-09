La Juve non si ferma: I bianconeri, dopo il successo di ieri sera, hanno ripreso la preparazione per la sfida di Champions League contro lo Young Boys già questa mattina al JTC Center.



Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale bianconero: "Così come per preparare la partita contro i partenopei Allegri aveva potuto lavorare un paio soli giorni, altrettanti ne avrà a disposizione in vista dell'impegno europeo. Oggi, per il primo dei due allenamenti che condurranno al match contro gli svizzeri, i bianconeri si sono ritrovati al JTC già al mattino: i giocatori in campo ieri sera hanno sostenuto un lavoro di recupero, mentre gli altri si sono dedicati ad esercizi di tecnica e possesso palla.



Domani è già tempo di vigilia e la squadra sarà in campo nel pomeriggio, alle 16.15, per la seduta di rifinitura, aperta ai media per il primo quarto d'ora. Alle 19.00 invece mister Allegri e Andrea Barzagli incontreranno i giornalisti nella sala stampa dell'Allianz Stadium, dove, un'ora prima, alle 18.00, si terrà anche la conferenza dello Young Boys. Gli svizzeri si alleneranno sul terreno dello stadio alle 18.30 e anche in questo caso i primi 15 minuti saranno a beneficio degli organi di informazione presenti".