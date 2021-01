Juve non pervenuta a San Siro, crollano i giganti e deludono le potenziali sorprese. Per Pirlo non c'è niente da salvare. Queste le pagelle di Calciomercato.com.sul gol resta a guardare, per il resto fa buona guardia e limita i danni: viene anticipato nettamente da Vidal in occasione del gol, non legge i tempi del suo inserimento: sempre o quasi in ritardo, è quello che soffre di piùmigliore della Juve, regge l'urto di Lukaku e tappa anche i buchi lasciati dagli altri: Pirlo gli dà fiducia ma a questi livelli sembra davvero in difficoltà, chissà dov'era in occasione del raddoppio. Se l'Inter battezza la fascia destra non solo perché di là c'è Hakimi... (13' stla Juve va male e quindi basterebbe poco per alzare il livello, nemmeno questa volta ci riesce)almeno ci prova, ma finisce nella morsa nerazzurra. Quando viene accentrato da Pirlo sparisce, eppure è suo l'unico tiro degno di questo nomea fatica cerca di reggere il confronto con il centrocampo nerrazzurroindolente, ritmi lenti e giocate prevedibili, il giocatore di inizio stagione già non c'è più (13' st: porta dinamismo e voglia di fare, nel nulla assoluto sembra già molto): quando serve, lui gioca titolare. Ma stavolta è forse il più fuori partita di tutti (13' stmeglio del gallese, ma ci voleva anche poco): combatte ma non trova mai la linea giusta per dettare il passaggio ai compagni, poi si innervosisce pure ma la verita è che non la vede mainessun guizzo, nessuno squillo, niente di nienteAll.Conte non si inventa nulla di nuovo eppure l'Inter senza strafare riesce a dominare, approccio sbagliato della Juve, nessun cambio di marcia né scatto d'orgoglio. Sbaglia tutto, prestazione pessima