In attesa che venga rivelata ufficialmente al pubblico e messa in commercio, dal profilo Twitter @La_Bianconera arrivanoe spunta anche la presenza del testimonial d'eccezione scelto per la presentazione, il difensore olandese, attualmente in fase di recupero dopo l'operazione alla spalla subita la scorsa settimana.La maglia arancione va ad aggiungersi a quella tradizionale bianconera con inserti oro, giù utilizzata nel finale di stagione e a quella blu, che sarà la divisa da trasferta.