Iniziano ad emergere le prime indiscrezioni su quella che sarà la nuova divisa da trasferta della Juventus per la stagione 2021/2022. Due portali piuttosto affidabili in materia come La Maglia Bianconera e FootyHeadlines hanno infatti diffuso in rete le prime immagini di quella che dovrebbe essere la maglia away, completamente nera, con inserti arancioni sopra le maniche e con delle strisce dello stesso colore accennate sulla parte frontale.