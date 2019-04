L'Ajax ha rubato il cuore e gli occhi al mondo intero. A raccontarlo è la reazione della stampa estera dopo l'impresa dei ragazzi di Ten Hag ai danni della Juventus: alle semifinali, infatti, ci vanno i campioncini olandesi. Partiamo dunque dalle parti di Amsterdam. Dal 'De Telegraaf' arriva una dicitura curiosa: 'L'Ajax è la nuova sensazione d'Europa', poiché 'sta scrivendo la storia della competizione europea con imprese incredibili'. In Inghilterra, il Sun esalta de Ligt che 'stordisce la Juve e butta fuori Cristiano'. Il Daily Mail parla di 'Ronaldo eliminato per la prima volta in quattro anni'. E dalla Spagna? Marca non si nasconde: "Il calcio totale dell'Ajax stende anche la Juve". E poi L'Equipe in Francia: "Estasi per l'exploit dei nipoti di Cruijff". Chiusura polemmica di ABola su Ronaldo: "Era solo, troppo solo".