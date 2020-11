Aspettando l'esito del terzo tampone di Rodrigo Bentancur, la Juve di Andrea Pirlo ha svolto quello che rimane di fatto l'unico allenamento in gruppo di questa settimana. Resta qualche dubbio di formazione in vista del match con il Cagliari, così come la curiosità per chi indosserà la fascia di capitano: senza Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, con Gigi Buffon e Paulo Dybala destinati alla panchina, dovrebbe toccare a Juan Cuadrado. Provata in ogni caso la formazione che salvo ripensamenti dovrebbe affrontare il Cagliari allo Stadium: Szczesny in porta, Cuadrado, De Ligt, Demiral e Danilo in difesa, McKennie, Arthur, Rabiot e Chiesa a centrocampo, confermatissima la coppia Morata-Ronaldo in attacco.