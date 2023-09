Buone notizie per Massimiliano Allegri dalla Continassa per l'allenamento odierno che la Juventus ha svolto in vista della sfida di domenica contro l'Atalanta. Dusan Vlahovic ha assorbito il problema di lombalgia e oggi ha lavorato con la squadra.



Ancora out Moise Kean che a causa del problema alla tibia continua a lavorare a parte. Hanno lavorato non con il resto del gruppo anche altri 4 big della rosa: Chiesa, Danilo, Fagioli e Bremer che hanno svolto come da programma lavori specifici.