in attesa che il teatro bianconero ospiti la partita più importante della stagione nella serata di martedì, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. Non sono da escludere tante possibili sorprese nello schieramento di Massimiliano, che vuole preservare le energie in vista della sfida ai colchoneros. Squalificati Joaoe Miralem, conda recuperare senza forzare i tempi prima dell'Atletico e Samiancora ai box dopo l'operazione al cuore: assenze importanti per il tecnico livornese, che pensa all'utilizzo dal primo minuto di Leonardoe Moise