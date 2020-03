La Juventus e Gonzalo Higuain sono in contatto costante per programmare assieme il futuro del Pipita. Tra aprile e maggio è previsto un incontro decisivo tra l'entourage del giocatore e la dirigenza bianconera per discutere del prolungamento del contratto in scadenza nel 2021, ma anche della centralità del centravanti nella squadra. Un discorso che dipenderà anche dalla permanenza o meno di Maurizio Sarri.