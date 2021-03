Alvaro Morata ha steccato contro il Benevento, come molti dei suoi compagni, e adesso il suo futuro sarebbe in bilico. È quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, che spiega come la Juventus può rinnovare il prestito per altri dodici mesi versando 10 milioni di euro nelle casse dell’Atletico Madrid. Si tratta di un prolungamento sotto la lente di ingrandimento della dirigenza nonostante la cifra allettante, molto poi dipenderà dal futuro di Ronaldo, da Dybala e dal mercato stesso, dove Paratici punta Milik e Kean.