Una grande amicizia tra Fabio Paratici e Fienga, amministratore delegato della Roma. Niente di più. Niente 'tradimento', soprattutto. In tanti, ieri, hanno alzato un polverone attorno al lavoro del capo dell'area sportiva della Juventus, insinuando il dubbio che lo stesso Paratici lavorasse già per i giallorossi, o che avesse intenzione di completare il mercato dei bianconeri e quindi di salutare tutti per andarsene nella Capitale. Tuttosport assicura che non accadrà qualcosa del genere.