Per fare un punto della situazione sulla trattativa, attualmente in stallo, tra Paulo Dybala e la Juventus per il prolungamento di contratto: ​l'argentino ha chiesto 15 milioni di euro per diventare il secondo giocatore più pagato della rosa dopo Cristiano Ronaldo. Decisamente troppi per la dirigenza, ma l'agente del giocatore, Jorge Antun, è fiducioso nella chiusura positiva della trattativa