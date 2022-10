La Juventus non ha avuto con il Lecce e non avrà a disposizione col PSG in Champions Dusan Vlahovic. Nel corso della gara persa col Benfica, infatti, l'attaccante ha sentito una forte fitta al pube, facendolo ripiombare nell'incubo della pubalgia che sembrava ormai alle spalle. La speranza di Allegri è di riaverlo a disposizione con l'Inter, ma non è affatto scontato, anzi, la paura di non averlo a disposizione con i nerazzurri è grande, come quella del giocatore di forzare il rientro e rischiare di perdere il Mondiale.