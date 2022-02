La Juve si è ritrovata questa mattina alla Continassa, e dopo una fase atletica e un’altra dedicata al torello di gruppo, si è dedicata ad esercitazioni tecniche per lo sviluppo della manovra in fase di pressing avversario, per concludere con la consueta partitella finale. Domani alle 12 la conferenza stampa di Allegri verso la Fiorentina.