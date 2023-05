Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Lecce, match valido per la 33esima giornata di Serie A in programma alle 18 all'Allianz Stadium e in diretta TV su Dazn.



JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Miretti, Kostic; Di Maria; Vlahovic. A disp.: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Locatelli, Pogba, Cuadrado, Chiesa, Milik, Kean, Soulé, Iling-Junior. All. Allegri



LECCE (4-3-3): Falcone; Romagnoli, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Banda, Ceesay, Oudin. A disp.: Bleve, Brancolini, Colombo, Di Francesco, Tuia, Helgason, Gendrey, Ceccaroni, Blin, Voelkerling, Cassandro. All. Baroni