. Il tecnico bianconero non ha dato il nome della prossima società di Weston McKennie, ma n. La distanza sulla formula () presente ancora nella giornata di venerdì è stata poi colmata dall'ultima proposta del Leeds: cifra complessiva vicina ai 35 milioni richiesti (tra quota prestito, riscatto e bonus), fissati degli obiettivi per trasformare il diritto di riscatto in obbligo. Condizioni che alla Continassa sono convinti possano verificarsi facilmente, quantomeno lasciano più tranquilli rispetto alle situazioni di Denis Zakaria e Arthur che rischiano seriamente di tornare alla base a fine stagione.