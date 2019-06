Effetto domino sul mercato dei difensori. La Juventus è sempre più vicina al nazionale olandese dell'Ajax, de Ligt, cercato anche dal Paris Saint-Germain. Proprio i campioni di Francia sarebbero pronti a virare su un centrale bianconero: Bonucci. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi Leonardo ha chiamato il suo agente Lucci per manifestargli il proprio interesse. Il dialogo è solo un primo passo: c'è da capire quanto vuole investire il PSG, quali sono le intenzioni di Bonucci e come la Juve valuterà l'operazione. La sensazione però è che i presupposti ci siano.