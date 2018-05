Brutte notizie per la Juventus e per un suo rinforzo annunciato, Leonardo Spinazzola. Dopo i problemi che lo hanno tenuto fuori dall'Atalanta negli ultimi mesi, oggi per l'esterno classe '93 è arrivata una diagnosi più grave del previsto, ovvero la lesione del legamento crociato e del menisco.



IL COMUNICATO - Spinazzola è già stato operato e resterà fuori per circa sei mesi, ecco il comunicato ufficiale dell'Atalanta: "Il calciatore Leonardo Spinazzola, nella giornata odierna, è stato sottoposto ad intervento di artroscopia diagnostica che ha evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale (ginocchio destro). L'intervento di regolarizzazione/sutura del menisco e di ricostruzione del legamento crociato anteriore è stato eseguito dal professor Mariani presso Villa Stuart a Roma".