Nella notte di domenica, esattamente fra 3 giorni, lae ilsi sfideranno in campo al Levi's Stadium di Santa Clara in California nella prima amichevole estiva dellaUna gara che però potrebbe rappresentare anche molto di più, come ad esempio l'occasione per le due società per rimettersi in trattative dopo l'ormai celebre autogol dello scambio Arthur-Pjanic che ancora pesa sulle casse di entrambe le squadre. E in particolare c'è un giocatore dei blaugrana che ai bianconeri piace molto:già da tempo ha in programma di rinforzare il centrocampo della sua nuova squadra cone aggressivo rispetto ai giocatori attualmente in rosa e Kessie per duttilità tattica è considerato non solo un pallino (), ma anche perfetto per regalarlo ad Allegri. Inoltre il Barcellona, riporta La Stampa,in cui figurano già Frenkie De Jong e Ilkay Gundogan e in cuiUn gradimento della società torinese che però, almeno per il momento e secondo quanto appreso dache da tempocon un club di vertice che giochi la Champions come possibilità gradita. La partita in California potrà servire a discutere di tutti questi aspetti, fra le società e con il calciatore, anche se prima di provare un affondo la Juve deve comunque vendere. E allora chissà, fra una chiacchierata e l'altra si potrebbe parlare anche di un possibile addio di(che piace al Barcellona) in direzione opposta, verso la Catalogna.