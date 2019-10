Archiviata l'Assemblea degli Azionisti, è tempo anche della conferenza stampa di restituzione.



IL PRESIDENTE - Apre Andrea Agnelli: "Importante sottolineare come i 300 milioni di aumento di capitale servano per investire ulteriormente sul piano di sviluppo del club. Fondamentale ricordare il metodo, suddiviso in tre aree: sportiva, servizi e commerciale. Cosa ho promesso a John Elkann? La risposta sta nella storia della società, dal 2010 siamo passati da una capitalizzazione da circa 200 milioni a quasi un miliardo e mezzo, come azionista anche io sono soddisfatto. Evitiamo di dare dati previsionali, non li diamo al mercato per non dare ai nostri competitor informazioni su quella che è la nostra strategia, il piano concordato deve portare Juventus a crescere ancora. I voti maggiorati vogliono premiare gli azionisti e la loro fedeltà, non cambia nulla su operazioni presenti o future"



MONDIALE PER CLUB A 24 - Agnelli sul Mondiale per club allargato: "Non è una notizia, tutto approvato da tempo. Il tema non è essere d'accordo o no, a giudizio dei club europei il principale elemento a cui oggi la Fifa dovrebbe lavorare è il calendario internazionale, poi uno può ipotizzare di introdurre o sostituire competizioni. Ci sono considerazioni da fare, loro hanno Salah e Mané che farebbero la Coppa d'Africa spostata di tre settimane dopo il Mondiale per Club, quindi rientrerebbero grossomodo il 10 ottobre: queste sono le conseguenze di programmare manifestazioni senza considerare tutti gli aspetti"



CHAMPIONS - Marco Re: "Siamo conservativi, abbiamo stimato come previsione gli ottavi di finale"



JEEP - Giorgio Ricci: "Siamo al nono anno di sponsorizzazione con Jeep, soddisfazione massima da ambo i lati. Una importante parte del percorso di crescita la abbiamo fatta insieme. Abbiamo dati che confermano come la sponsorizzazione abbai giocato ruolo importante anche nella loro crescita, ne siamo lieti. Come normale è un accordo con una scadenza, rivisto nei valori e parzialmente in alcuni diritti, dobbiamo affrontare ancora la parte relativa al futuro. Al momento la negoziazione è fatta in esclusiva"



SARRI - Fabio Paratici: "I risultati di Allegri sono stati ottimi, colgo anche io l'occasione per ringraziare lui e il suo staff. Abbiamo deciso dopo cinque anni, periodo lungo nel calcio, che era arrivato il momento di cambiare. Nessun punto di rottura con il passato"



NUOVO RONALDO - Pavel Nedved: "Noi siamo sempre pronti a cogliere opportunità, parliamo di sviluppo e dobbiamo svilupparci soprattutto a livello sportivo"



FINANCIAL FAIR PLAY - Agnelli: "Parte dell'aumento di capitale ha come obiettivo l'aspetto finanziari, il rispetto del FFP è sempre prioritario, lavoreremo sempre affinché non sia una problema"



DEMIRAL - Nedved: "Sono stato molto chiaro, ho incontrato il giocatore insieme a Claudio Albanese, capo della comunicazione. Non ho nulla da aggiungere rispetto a quanto detto in assemblea" ("Non viola il codice etico della società", ndr)



MERCATO - Agnelli: "E' talmente cresciuta la portata del mercato che i trasferimenti generano dati fisiologici".

Paratici: "C'è un numero che è normale, poi ci sono operazioni straordinarie stile Pogba. La storia della nostra società dice che abbiamo sempre cercato di tenere i giocatori migliori, non di venderli. Solo due: Pogba e Vidal. Il terzo era Bonucci, che poi abbiamo ricomprato. Gli altri non erano titolarissimi"



LA SQUADRA - Agnelli: "Ho volutamente smistato delle domande a chi era seduto qui con me. E' giusto che ognuno risponda in base alla propria area di responsabilità"