Alla Continassa si è tornato a respirare un clima diverso: il pre-partita con lo Spezia, infatti, è il primo da alcune settimane a questa parte da poter vivere con Cristiano Ronaldo in gruppo.



9.45, L'ARRIVO - Erano più o meno le 9.45 quando CR7 in una Wolkswagen bianca è sfrecciato all'interno del centro sportivo bianconero.



IL PROGRAMMA - Il suo sabato sarà particolarmente intenso. Salvo cambi di programma, per Ronaldo è prevista prima la visita medica di idoneità necessaria per la Serie A come passo successivo al tampone negativo post-positività. Poi l'allenamento individuale, prima della partenza alla volta di La Spezia. E domani tornerà in campo: se dal primo minuto o per uno spezzone, si capirà solo a ridosso del match.



ORE 14, PARLA PIRLO - Il resto della squadra aveva intanto un allenamento di rifinitura previsto per la tarda mattinata. E alle 14 toccherà ad Andrea Pirlo presenterà il match e svelare qualcosa di più sulle condizioni di CR7 e compagni.