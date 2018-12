Una battuta. Forse. Ma che in realtà fotografa in maniera piuttosto nitida la situazione. La frattura tra Pogba e Mourinho era cosa risaputa, motivo principale che avevano già portato il campione del Mondo francese a tentare la fuga qualche mese fa. Senza successo.E in vista delle prossime sessioni di mercato, la non-incedibilità di Pogba sembrava ormai crollata proprio a causa di una convivenza impossibile tra i due.D'altronde per lo United non sarebbe stata mai una sola questione di soldi, ha ritenuto incedibile Pogba la scorsa estate e non avrebbe cambiato opinione fino a fine stagione.. La disponibilità di Pogba al ritorno c'era, quella dello United a trattare quasi:Un tentativo, molto più che un tentativo, verrà fatto nonostante Mourinho non possa più rappresentare uno strano alleato. Molto dipenderà anche dalla scelta dell'allenatore che prenderà il posto di Ole Gunnar Solskajer. Molto, non tutto.