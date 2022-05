Federico Chiesa e Giorgio Chiellini contro Arthur e Alvaro Morata, una sfida ai videogiochi Konami's eFootball 2022. Il video vede protagonisti i quattro giocatori della Juve, che a coppie si sono sfidati in una partita virtuale.



LO SFOTTO' DI MORATA - L'attaccante spagnolo si è fatto sfuggire un palese "sfottò" a Massimiliano Allegri: "Un dato incredibile, zero tiri in porta! Il mister sarebbe fiero di noi", ha scherzato Morata. Poi Chiellini sul finale: "Dai Fede, all'88' si va alla bandierina!", mentre al termine della partita i quattro bianconeri si sono detti d'accordo sulla teoria del "corto muso", rimarcando il risultato di 1 a 0. In precedenza, era stato ancora il numero 3 - ormai ex capitano - a ironizzare su un passaggio sbagliato: "Beh dai, come nella realtà...".



Ecco il VIDEO pubblicato dalla Juventus su YouTube: