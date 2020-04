Il Munchester United sembra ormai aver rinunciato ai suoi piani per Paul Pogba: lontanissimo dal rinnovo, ora il centrocampista francese può lasciare l'Old Trafford per una cifra molto inferiore rispetto a quella che avrebbero voluto incassare i Red Devils. Il motivo dello "sconto" è anche l'emergenza Covid-19, che inciderà pesantemente sul mercato. La Juve continua a monitorare la situazione, secondo Goal.com.