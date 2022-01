Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, parla a Dazn dopo il pareggio con il Napoli: "C'è un po' di rammarico perché volevamo vincere, abbiamo fatto una buona partita come intensità: peccato essere andati in svantaggio, però abbiamo fatto una buona partita, anche se in casa volevamo vincere".



IL VERO VOLTO DELLA JUVE NELLA RIPRESA - "Abbiamo giocato con intensità, dobbiamo farlo per tutti i novanta minuti perché dobbiamo portare a casa più punti possibili".



VIGILIA PARTICOLARE - "Io amo queste situazioni, noi dobbiamo rispettare le regole, dobbiamo vaccinarci perché è la cosa più importante. Dobbiamo fare quello che ci dicono, rispettare le regole e andare avanti".



MESE DECISIVO - "E' un mese importante, può essere decisivo: ci sono scontri diretti e dobbiamo fare più punti possibili".