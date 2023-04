Il centrocampista della Juve Manuel Locatelli è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima della sfida all'Inter, valida per la semifinale di Coppa Italia:



Allegri ha detto che troppa euforia attorno alla juve può rischiare di creare pericoli.

"Sì, ma è chiaro che in queste partite ci vuole sempre equilibrio, poi i grandi match si preparano da sé e si risolvono sempre con i dettagli. Oggi sarà una grandissima partita di intensità, di concentrazione, è quello che dobbiamo fare".



Voi state bene però.

"Sì, ti ripeto, è una questione di equilibrio, dobbiamo pensare a fare la nostra partita, ad avere intensità da subito, e dobbiamo cercare di portare a casa la vittoria, sicuramente importante".



Come state riuscendo ad isolarvi da tutto quello che c'è attorno?

"Ci stiamo riuscendo pensando solo al campo, che alla fine è il nostro lavoro ed è quello che dobbiamo fare. Siamo pagati per questo, noi dobbiamo pensare solo a fare il massimo in campo e a sudare per questa maglia".