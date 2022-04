Derby d'Italia amaro per Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus, come da accertamenti resi noti oggi, ha riportato una lesione del collaterale mediale che lo terrà lontano dai campi per almeno un mese. "L’unica cosa certa è che darò tutto me stesso per tornare il prima possibile a lottare con i miei compagni per questa maglia. Forza Juve. Fino alla Fine".