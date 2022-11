La Juventus cade in casa contro il PSG, 5ª sconfitta su 6 giornate dei gironi di Champions, ma ottiene comunque il terzo posto e l'accesso ai sedicesimi di Europa League. A fine partita, il centrocampista Manuel Locatelli è intervenuto in conferenza stampa: ""Abbiamo perso, siamo contenti a metà, ci tenevamo a passare ma il passato è andato. Dobbiamo rimboccarci le maniche e fare l'Europa League come una competizione importante".



FAGIOLI E MIRETTI - "Sono giocatori importanti, hanno il dna della Juventus".



LA MIGLIOR PARTITA ALLA JUVE - "Siete voi a dare giudizi, parlo con tecnico e società. Mi sento bene, è importante, abbiamo fatto una grande gara, loro hanno grandissimi giocatori e hanno segnato alla prima occasione".



PIU' RAMMARICO PER LA CHAMPIONS O PIU' OBIETTIVO EUROPA LEAGUE? - "C'è rammarico ma è andata: voltiamo pagina e prendiamo l'Europa League come una competizione da vincere. La delusione è tanta, ci riuniamo come gruppo, ci siamo fatti delle domande. Ora poi puntiamo all'Europa League per riscattarci e vincerla".



COME SI E' TROVATO IN CAMPO - "Ci siamo mossi bene tutti, abbiamo messo cuore ed energia, il segreto è quello".



E' ANCORA UNA JUVE DA SCUDETTO? COSA SI ASPETTA DALL'INTER? - "Un passo alla volta, abbiamo parlato tanto, troppo. Con l'Inter sarà una grande gara, la decideranno gli episodi".